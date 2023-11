LA-Memphis alle 21.30 su Sky: Harden per la prima

L’inizio della sua nuova avventura con gli L.A. Clippers non è stato decisamente positivo per James Harden. Con lui in campo infatti la squadra di coach Tyronn Lue ha sempre perso nelle prime tre gare disputate a New York, Brooklyn e Dallas, ma questa sera ha l’opportunità di invertire la rotta nel suo debutto davanti al nuovo pubblico. I Clippers proveranno a interrompere una striscia di quattro sconfitte consecutive ospitando la peggior squadra di questo inizio di stagione, i Memphis Grizzlies che hanno vinto solamente una delle 9 partite disputate (tutte le altre ne hanno vinte almeno 2, nella Western Conference nessuno sotto le 3). Un appuntamento da seguire su Sky Sport NBA a partire dalle 21.30 con il commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina per vedere come procede l’inserimento del “Barba” all’interno della sua nuova squadra, specialmente dopo un trittico di partite in cui il risultato finale è stato di -39 per una squadra che può contare su quattro futuri Hall of Famer. Lo stesso Harden dopo la partita ha detto di aver bisogno di "una decina di partite per capire come sono messo", e un po’ tutti all’interno della franchigia — da Paul George a Kawhi Leonard, da Russell Westbrook fino a coach Lue — hanno predicato pazienza in questo inizio di stagione. Ma è chiaro che un possibile ko contro una delle peggiori squadre della lega (i Grizzlies hanno il secondo peggior attacco della NBA e una difesa solamente nella mediocrità) per di più priva di giocatori come Ja Morant, Steven Adams, Brandon Clarke, Derrick Rose e Xavier Tillman (in dubbio per la partita) sarebbe difficile da giustificare, in particolar modo davanti al proprio pubblico.