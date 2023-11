Green provoca Edwards, ma gli si ritorce contro

L’inizio di stagione di Anthony Edwards è di quelli da superstar di questa lega: anche questa notte sul campo dei Golden State Warriors il miglior giocatore dei Minnesota Timberwolves ha fatto la differenza, chiudendo con 33 punti di cui 13 solamente nel quarto finale per tenere a bada ogni tentativo di rimonta dei padroni di casa e regalare ai suoi la sesta vittoria consecutiva. Ma soprattutto quella di Edwards è stata una dimostrazione di maturità: dopo essersi lasciato andare a seguito di una super schiacciata sulla testa di Dario Saric, gridando qualcosa in direzione dell’avversario dopo essergli volato sopra e meritandosi il fallo tecnico, Edwards non è caduto nelle provocazione di un re del trash talking come Draymond Green. A poco più di 5 minuti dalla fine e con Minnesota già avanti di 12 lunghezze, Edwards ha rubato il pallone intercettando un passaggio pigro di Klay Thompson e si è lanciato verso il canestro, con Green che ha dovuto ricorrere a un fallo per fermalo. Dopo il contatto Green e Edwards si sono scambiati qualche parola e il quattro volte campione NBA ha detto "Pensavi che ti avrei lasciato un layup? Ma vattene" e poi ha ripetuto insistentemente "What are you going to to about it?" ("Che cosa hai intenzione di farci?") per provocare una reazione dell’avversario già caricato di un fallo tecnico e quindi a rischio espulsione, ma Edwards intelligentemente si è allontanato per prepararsi a tirare due tiri liberi.