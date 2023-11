Prima ancora dell'incredibile sconfitta subita per mano dei Toronto Raptors (incassando un parziale di 16-0 e non segnando negli ultimi 5:47 di partita), gli Wizards sono finiti al centro delle polemiche per il comportamento della loro star durante un timeout nel corso della gara precedente, sul campo di Brooklyn. Specchio di una situazione che nella capitale non sembra certo ottimale

Nella notte gli Washington Wizards hanno trovato un nuovo modo di perdere un'altra partita (in maniera davvero incredibile). Sopra di 12 a cinque minuti e mezzo dalla fine (107-95), non hanno più segnato fino al termine della gara, incassando dai Raptors un parziale di 16-0 che ha sancito il ko finale, 107-111. Per la squadra della capitale si tratta del terzo ko in fila e del settimo nelle ultime otto gare (2-8 il record complessivo) ma ancor più dei risultati sono gli atteggiamenti in squadra quelli che preouccpano di più Wes Unseld Jr. e non solo. A partire, ad esempio, da quello di Jordan Poole: non sono tanto i 14 punti con 16 tiri, 4 palle perse e 5 falli della sconfitta rimediata a Toronto o i 12 con 5/12 al tiro e 6 falli del ko incassato precedentemente sul campo di Brooklyn, quanto le immagini che sono immediatamente diventate virali di un timeout di squadra bellamente ignorato dall'ex Warrior proprio contro i Nets. Richiamato all'ordine da un assitente allenatore di Washington, Poole reagisce assicurando tutti di avere la situazione sotto controllo ma poi pare prestare pochissima attenzione alle parole del suo allenatore e chiude il minuto di sospensione lanciando bruscamente l'asciugamano nell'huddle.