All'interno della lunga chiacchierata con JJ Redick nel suo podcast "The Old Man & The Three", il veterano ha raccontato la sua versione di quanto successo tra Poole e il resto della squadra durante la scorsa stagione. E, come sempre, il punto di vista di Iguodala si è rivelato onesto e per niente banale

Jordan è come un fratello, però...

Il problema tra Poole e il resto della squadra, però, a quanto pare non si limitava alla richiesta di libertà di movimento in attacco. "Amo Jordan, è come un fratello per me" ha chiarito Iguodala, per poi proseguire "ma l'ho ripreso diverse volte, soprattutto per il suo atteggiamento in difesa". "Gli ripetevo: Jordan, non puoi continuare a cadere apposta per evitare di difendere" ha raccontato l'MVP delle Finals 2015 trattenendo a stento le risate, "sembra che tu ti stia impegnando molto per far finta di difendere, ti rendi contro di quanta energia ci vuole per far finta di difendere? Ti sforzeresti meno se provassi davvero a difendere". Iguodala ha quindi concluso sollevando, almeno in parte, l'ex compagno da molte delle colpe che gli sono state attribuite: "Visto da fuori è sembrato un ribelle, ma va anche detto che, per esempio, quando io e te [JJ Redick] siamo entrati nella lega, se avevi quella facilità nel fare canestro, era normale che ti riposassi in difesa".