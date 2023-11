Se non si conta l'amichevole prestagionale di inizio ottobre, quella andata in scena nella notte è la prima sfida tra due talenti a detta di molti generazionali: Victor Wembanyama e Chet Holmgren. La loro è una rivalità che se tutto va bene potrebbe caratterizzare la NBA per oltre un decennio, ma in realtà il prima faccia-a-faccia tra i due risale a oltre due anni fa (l'11 luglio 2021) e in palio c'era addirittura una medaglia d'oro. Andiamo a riviverlo

WEMBANYAMA VS. HOLMGREN, LA PRIMA VOLTA IN NBA: COM'È ANDATA