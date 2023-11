Nessuno dei due giovani fenomeni di Thunder e Spurs ha toccato la doppia cifra per punti, e le percentuali al tiro di entrambi testimoniano di una serata difficile. Ma non sono mancati i lampi di talento in una sfida che sfida davvero non è mai stata, con la facile vittoria di Oklahoma City e l'ennesimo ko pesante incassato da San Antonio

Doveva essere una prima occhiata sulla pallacanestro del terzo millennio, quella degli "alieni" (neppure più unicorni): Victor Wembanyama contro Chet Holmgren, la sfida nella sfida - San Antonio sul campo di Oklahoma City - che tutto fa pensare finirà anche per essere il duello per il prossimo titolo di rookie dell'anno NBA. Ma come si dice in questi casi: "Vuoi far sorridere Dio? Raccontagli i tuoi piani". Perché la partita tra OKC e San Antonio in pratica non c'è quasi mai stata (e si è risolta con la vittoria con il margine più alto di sempre, +36, tra Thunder e Spurs) e perché a rubare il palcoscenico ai due giovani prospetti è stato un All-Star già affermato, Shai Gilgeous-Alexander, autore di 28 punti ma anche di 7 recuperi, suo massimo in carriera (19 quelli di squadra di OKC, con 25 palle perse dei texani che hanno portato a 23 punti per i padroni di casa). E Holmgren? E Wembanyama?