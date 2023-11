36 punti con 12/19 dal campo, 11 viaggi in lunetta, 5 rimbalzi, 3 assist e 3 stoppate. Contro i Brooklyn Nets è arrivata l'ennesima prestazione eccellente di un Jimmy Butler particolarmente ispirato nel mese di novembre. E, sulle spalle del grande momento vissuto dalla loro stella, i Miami Heat hanno colto la 7° vittoria consecutiva dopo aver iniziato la regular season 2023-24 con un record di 1-4

Di solito per vedere in azione il vero Jimmy Butler, quello che decide le partite e spesso anche le serie di playoff quasi da solo, occorre attendere l'arrivo della primavera. Nella stagione 2023-24, invece, è bastato girare il calendario dal mese di ottobre a quello di novembre. A ottobre la stella di Miami aveva registrato medie modeste (15.3 punti a partita e un disastroso 32.5% dal campo) e gli Heat erano partiti con un record di 1-4. Da lì in poi i punti di media di Butler sono diventati 24.3 (con il 53.9% dal campo e il 47.6% da tre) e la squadra, guarda caso, ha cominciato a volare con 7 vittorie di fila.