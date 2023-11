L'assist più strano della stagione porta la firma di Khris Middleton. Dopo essersi arrestato dalla lunetta per un tiro dalla media distanza, la stella dei Bucks ha visto scivolare via il pallone dalle mani andando all'indietro. Per sua fortuna era liberissimo Malik Beasley, che ha raccolto il pallone per segnare da tre. I due si sono fatti una risata tornando in difesa, anche se non è stato conteggiato come assist sul tabellino - per il disappunto di Middleton che immediatamente aveva chiesto di considerarlo buono