La NBA fa coprire un tatuaggio di LaMelo Ball

Sin da quando la famiglia Ball è balzata agli onori della cronaca grazie al talento dei fratelli Lonzo e LaMelo (e la presenza ingombrante di papà LaVar) ha sempre trovato un modo di far parlare di sé e delle proprie iniziative commerciali, a partire dal famigerato Big Baller Brand. Cinque anni dopo la decisione della NBA di far coprire il tatuaggio del brand di scarpe che Lonzo aveva sul corpo, anche il fratello minore LaMelo è stato costretto a "coprire" il proprio corpo per motivi di pubblicità occulta. Il contratto collettivo della NBA infatti impedisce chiaramente ai giocatori di "mostrare loghi commerciali o di aziende sul proprio corpo o sui capelli durante le partite", e la NBA ha trovato nel tatuaggio sotto l’orecchio sinistro di Ball, le iniziali "LF", un riferimento al brand di abbigliamento di LaMelo appena creato. Una decisione che però i rappresentanti di Ball hanno deciso di impugnare: "LF" infatti sta per LaFrance, il secondo nome di battesimo di LaMelo, ed è stato realizzato ben prima che diventasse il logo del suo brand — tanto è vero che si trova anche sulla sua mano sinistra. Oltretutto in passato non è stato utilizzato lo stesso metro di giudizio con altri casi similari, permettendo ad altri giocatori di continuare a mostrare loghi di aziende quali Jordan Brand, Michelin e Warner Brothers. La risposta della NBA riguardo queste rimostranze è che il logo sulla mano di LaMelo non è visibile quanto quello sotto l’orecchio, motivo per cui può rimanere non coperto, mentre gli altri giocatori non puniti non avevano contratti di collaborazione con i brand mostrati, mentre altri (quali ad esempio JR Smith con Supreme) erano stati trattati in maniera identica a LaMelo. Le conversazioni tra le parti continueranno anche in futuro, ma nel frattempo nelle ultime gare Ball ha coperto con un cerotto il suo logo sotto all'orecchio.