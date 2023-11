Nella notte gli Warriors hanno interrotto la striscia di 6 sconfitte consecutive e contro Houston Klay Thompson ha segnato 20 punti tirando 5/11 da tre. L'inizio di stagione, però, è stato assai complicato per "l'altro Splash Brother", che alla soglia dei 34 anni e in scadenza di contratto sta mandando a referto le peggiori statistiche in carriera. A Basket Room, Mauro Bevacqua e Tommaso Marino analizzano il momento difficile della guardia di Golden State

