Non che la rivelazione abbia del clamoroso, perché era già noto che Damian Lillard e Giannis Antetokounmpo si stimassero da molto tempo prima di diventare compagni lo scorso settembre, ma ora è arrivata la conferma da fonte diretta di come l'accoppiata sarebbe potuta nascere anche prima del 2023. Ospite di "The Player's Tribune", Lillard ha infatti rivelato come i tentativi di reclutamento tra lui e Giannis fossero reciproci e in corso da tempo: "Lui mi diceva: devi venire a Milwaukee. E io gli rispondevo: no, vieni tu a Portland!". I colloqui, avvenuti prima che i Bucks vincessero il titolo nel 2021, avevano anche un intermediario d'eccezione. Pat Connaughton, guardia dal 2018 a Milwaukee ma che ha vissuto i suoi esordi in NBA a Portland, sarebbe infatti stato il terzo in comodo tra le stelle delle due squadre. "Pat Connaughton è stato 'il mio rookie' a Portland e poi è venuto qui [a Milwaukee] e abbiamo iniziato ad avere una chat a tre: io, lui e Giannis" ha confessato Lillard. Una chat che, a quanto pare, verteva soprattutto sui tentativi di persuasione in corso tra Lillard e Antetokounmpo, poi proseguiti negli incroci sul campo e all'All-Star Game, con Connaughton a fare da sorta di mediatore. Sarebbe forse potuto succedere anche a Portland, è successo a Milwaukee, ma sembra proprio che l'accoppiata Dame-Giannis fosse destinata a formarsi prima o poi.