HIGHLIGHTS NBA

I Lakers rimontano da -20 nel quarto periodo guidati da super LeBron, ma devono arrendersi nel finale davanti a 5 punti in fila di Irving per la vittoria di Dallas. Boston vince il big match contro Milwaukee riuscendo a limitare Antetokounmpo a 21 punti, altro ko per Denver che perde a Orlando nonostante la tripla doppia di Jokic. Golden State cade a Phoenix con Chris Paul espulso per doppio tecnico. Oklahoma City e Minnesota continuano a vincere e rimangono in vetta all’Ovest