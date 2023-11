Giannis Antetokounmpo è un agonista feroce e aveva davvero voglia di vincere questa notte sul campo dei Boston Celtics anche per mandare un messaggio al resto della lega. Forse è per questo motivo che nel corso del terzo quarto è nato un diverbio tra lui e il nuovo allenatore dei Milwaukee Bucks Adrian Griffin: dopo aver commesso una banale palla persa per palla accompagnata, il candidato MVP si è girato verso la panchina e ha fatto segno di non voler uscire dal campo, rifiutando così il cambio previsto dalla rotazione disegnata dal suo coach. Antetokounmpo, infatti, è solito andare a sedersi attorno alla metà del terzo quarto per qualche minuto, per poi tornare in campo e chiudere la frazione di gioco in campo insieme alle riserve e dando riposo a Damian Lillard. La voglia di vincere una partita sentitissima come quella sul campo di una rivale come Boston, il primo big match stagionale tra le due principali candidate al titolo nella Eastern Conference, era talmente tanta da portare Antetokounmpo a mettere in discussione platealmente la scelta di Griffin, prima rifiutando di dargli il 5 mentre usciva dal campo, poi rimanendo seduto sul tavolo segnapunti per discutere con lui senza rientrare in panchina. Il risultato è che alla fine Antetokounmpo l'ha avuta vinta, rientrando in campo alla prima occasione possibile dopo 40 secondi di pausa. Antetokounmpo è poi effettivamente uscito a 1:09 dalla fine del quarto, cercando di rimettersi in ritmo in una serata in cui ha faticato al tiro con 7/20 dal campo e 7/10 ai liberi, fermandosi a 21 punti dopo aver superato quota 40 nelle precedenti due gare.