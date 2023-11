Memphis e Phoenix si erano approcciate alla stagione 2023-24 con premesse assai diverse: da una parte i Grizzlies, tra assenze per infortunio o squalifica, sapevano che la strada sarebbe stata in salita, dall'altra i Suns non vedevano l'ora di mettere in campo i nuovi big three formatisi dopo l'arrivo in Arizona di Bradley Beal. La squadra guidata da coach Taylor Jenkins, in effetti, ha sofferto come e forse anche più del previsto. Nel record fortemente negativo accumulato fin qui da Memphis (3-11), ci sono anche le tre sconfitte che sono valse la rapida eliminazione dall'In-Season Tournament. E proprio il nuovo torneo introdotto dalla NBA ha visto i Grizzlies finire nello stesso gruppo, il gruppo A dell'Ovest, in cui sono inclusi anche i Suns. Suns che di fatto non sono ancora riusciti a schierare i loro big three e che nel gruppo A dell'Ovest hanno dovuto cedere il passo ai Los Angeles Lakers, primi con quattro vittorie in quattro partite e già qualificati ai quarti di finale. Per Phoenix, però, rimane l'obbiettivo di guadagnarsi al "Wild Card" in palio per la Western Conference e che premierà la migliore delle tre squadre piazzatesi al 2° posto nei rispettivi gruppi. Kevin Durant e soci sono reduci da cinque vittorie consecutive, di cui quattro in trasferta, e il colpaccio a Memphis sembra tutt'altro che impossibile. Nel loro inizio di stagione complicatissimo, però, i Grizzlies hanno dimostrato di poter sorprendere, come in casa dei Clippers una decina di giorni fa o nella gara interna persa di misura domenica contro i lanciatissimi Celtics. L'appuntamento con un venerdì da NBA Cup è per le 23.00 su Sky Sport NBA, commento live di Francesco Bonfardeci e Matteo Soragna.