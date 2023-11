Ric Flair, nome d'arte di Richard Morgan Fliehr, ha costruito la sua leggenda su oltre mezzo secolo di combattimenti sul ring, ma ancor di più sulla loquacità e la capacità comunicativa. E anche a 74 anni compiuti, il wrestler non si tira indietro quando ha la possibilità di dire la sua su qualsiasi argomento. Ospite di Shannon Sharpe nel suo programma "Club Shay Shay", Flair, da sempre grande appassionato di basket, è intervenuto anche su una delle questioni più dibattute di questa stagione NBA: la resistenza all'invecchiamento messa in mostra da LeBron James. "Ho visto LeBron giocare giusto l'altra sera" ha detto Flair, "quello che fa è irreale e quando qualcuno dice che è troppo vecchio mi arrabbio tantissimo". Nel mirino dell'ex campione WWE c'è un nome in particolare: "Alan Hahn [commentatore per ESPN] lo ha definito un vecchio, quando l'ho sentito volevo saltare dentro il televisore e strangolarlo". E l'ammirazione di Flair per la stella dei Lakers è assoluta, tanto che quando gli viene chiesto chi sceglierebbe nel classico dualismo tra Michael Jordan e LeBron James, la risposta è chiara e netta: "Io scelgo LeBron, sta sconfiggendo tutti, compreso il tempo. E poi, con tutto il rispetto per Michael, preferisco lo stile di LeBron, non ce lo vedo a sbraiatare in faccia ai compagni o a insultarli come faceva Jordan".