Chi ha detto che i tiri di Wembanyama non si possono stoppare? Nonostante i suoi 224 centimetri di altezza, anche un "nanerottolo" come Gary Payton II (ufficialmente alto 1.88, anche se alcuni sembrano un po' regalati) può arrivare a stopparlo con il giusto tempismo, come dimostrato nel corso del primo tempo della sfida di stanotte. Il francese aveva provato un numero di magia facendosi passare il pallone dietro la schiena per eludere Moses Moody, ma Payton è arrivato in aiuto per rispedire il pallone in terza fila