Quello con Cleveland e con i tifosi locali, loro malgrado vittime di un doppio abbandono da parte del tanto adorato beniamino, non è sempre stato un rapporto semplice per LeBron James. Ad aver cambiato tutto, forse per sempre, è stato però il titolo vinto nel 2016 con la maglia dei Cavaliers, momento indimenticabile che ha cristallizzato la figura del campione con il numero 23 nella memoria e nel cuore degli appassionati di tutto l'Ohio. E oggi il pubblico di Cleveland prova solo affetto e riconoscenza per il grande ex, fatto confermato anche nella gara giocata durante la notte. James è tornato in città con i suoi Lakers, guadagnandosi una vittoria che porta il suo record a 9 vinte e 2 perse sul parquet che fu casa sua, e a metà del 1° quarto, durante un time out, sugli schermi della Rocket Mortgage Fieldhouse è partito un video tutto dedicato a lui. In poco meno di due minuti il video ha ripercorso le tappe più importanti della carriera leggendaria di LeBron, dagli esordi proprio con la maglia dei Cavs fino al recentissimo traguardo dei 39.000 punti segnati in NBA. Una celebrazione che ha commosso anche il diretto interessato, al momento in panchina a rifiatare e pronto a rispondere con un cenno alla contemporanea ovazione tributatagli dai 19.432 spettatori presenti.