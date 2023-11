Marcus Smart è l’ultimo arrivato in casa Memphis Grizzlies, ma un giocatore della sua esperienza e del suo carisma è automaticamente un leader dello spogliatoio. Neanche la sua voglia di vincere però sta riuscendo a invertire una stagione nata male per i Grizzlies (non solo per la sospensione di Ja Morant, ma anche per gli infortuni di Steven Adams e Brandon Clarke) e continuata peggio, davanti solamente a San Antonio nella classifica della Western Conference. Anche quello che una volta era uno dei punti di forza di Memphis, cioè il fattore campo giocando in casa, è diventato dannoso: i Grizzlies sono l’unica squadra della NBA a non aver ancora vinto davanti al proprio pubblico, e anche questa notte sono finiti sotto rapidamente di 20 lunghezze contro i Minnesota Timberwolves (che solamente due anni fa battevano al primo turno dei playoff) senza mai sembrare competitivi. "Il pubblico era morto" ha notato Anthony Edwards dopo la gara, chiusa da miglior realizzatore dei suoi a quota 24 punti. "Non ho mai giocato una partita così a Memphis. È la prima volta che vengo qui e il pubblico non è coinvolto. È stato quasi difficile trovare il ritmo".