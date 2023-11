Dopo il celebre "too small" della scorsa primavera, le due guardie sono tornate ad affrontarsi in Sixers-Lakers. La partita è stata a senso unico, ma nonostante l'ampio vantaggio di Philadelphia Patrick Beverley non ha concesso alcun favore ad Austin Reaves, marcandolo stretto anche in prossimità della linea laterale. Ne è nato uno scontro, subito sedato dgli arbitri, nuovo capitolo di una rivalità ormai consolidata

