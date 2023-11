Mitchell Robinson è ormai uno dei punti fermi per New York, vero e proprio perno difensivo della squadra di Tom Thibodeau con 11.2 rimbalzi e 1.4 stoppate di media a partita. L'ex Western Kentucky, però, è anche una voce parecchio ascoltata nello spogliatoio dei Knicks. E, stando a quanto riportato da "The Athletic", ultimamente una delle discussioni che hanno animato le giornate di Jalen Brunson e compagni girerebbe intorno al colore della palla da basket. Lo spunto per la discussione era arrivato dal nuovo parquet del Madison Square Garden utilizzato per le partite dell'In-Season Tournament e caratterizzato dalle forte tinte arancioni. Secondo molti, infatti, la palla avrebbe così potuto confondersi col campo, possibilità a cui lo stesso Robinson rispondeva ammettendo di aver sempre pensato che la palla fosse di color marrone. E quando gli è stato chiesto quali fossero secondo lui i motivi per cui il cuoio della palla tende immancabilmente ad assumere quel colore dopo diversi usi, il centro dei Knicks ha offerto la sua teoria. "È per via dello sporco e dei batteri“, ha spiegato Robinson. "Qui c'è tanta gente che non si lava le mani. Sono in pochi a lavarsi le mani in NBA. Io invece lo faccio, io me le lavo le mani".