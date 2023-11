In una stagione avara di soddisfazioni, i Grizzlies hanno vissuto una bella serata superando nettamente i Jazz. Anche in una partita mai in discussione, però, i padroni di casa hanno sudato freddo: a inizio secondo tempo le luci del FedEx Forum sono improvvisamente andate giù, lasciando le squadre al buio in campo (nonostante il tentativo di Bane di spingere in contropiede sfruttando l’oscurità). Per fortuna il blackout è durato pochi secondi, permettendo a Memphis di portare a casa la 4^ vittoria stagionale