"Abbiamo parlato di come abbiamo trascorso la festa del Ringraziamento", ha ironizzato la superstar dei Lakers, anche lui punito con un fallo tecnico per l'acceso scambio di vedute con il coach dei Rockets. Che commenta: "Gli arbitri non hanno apprezzato quello che han sentito"

Per LeBron James lui e coach Ime Udoka hanno semplicemente "parlato di come avevano trascorso il Thanksgiving", la tradizionale festa del giorno del ringraziamento celebrata a fine novembre in tutti gli Stati Uniti. "Sembrava uno scambio molto amichevole", ha commentato un reporter nel post partita: "Lo è stato", la risposta sarcastica di LeBron. Un modo come un altro per non rivelare l'acceso scambio di battute tra i due che ha generato un fallo tecnico a entrambi e l'espulsione del capo allenatore dei Rockets (che già aveva collezionato un tecnico precedentemente). "Ci siamo scambiati qualche parola e gli arbitri non hanno apprezzato quel che han sentito", la versione un po' più realistica di coach Udoka, che ha dovuto così abbandonare la partita con 8 minuti e 35 secondi ancora da giocare nell'ultimo quarto, ma i suoi già sotto e destinati al terzo ko consecutivo.