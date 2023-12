LeBron James giura di non aver neppure visto il pallone entrare, dopo i due punti più belli della sua prestazione da 16 nella vittoria contro i Rockets, arrivati con una spettacolare conclusione dopo un 360° sulla linea di fondo: "L'esultanza dei tifosi mi ha fatto capire che avevo segnato", ha detto il n°23 dei Lakers. I tifosi e anche i suoi compagni, a partire da Christian Wood, che sono scattati in piedi increduli dalla panchina e hanno finito per invadere il campo, guadagnandosi così un fallo tecnico. "Così facendo si è fermata la partita e ho potuto rivedere quello che avevo appena fatto sul jumbotron", dice divertito LeBron James. "Ci prendiamo volentieri anche il fallo tecnico, per una giocata del genere: ho semplicemente pensato che fosse la soluzione migliore per concludere in quella situazione". Come se fosse normale che un giocatore di quasi 39 anni - alla ventunesima stagione NBA - facesse giocate del genere: "Tiro pazzesco - sintetizza Anthony Davis - ma a questo punto della sua carriera ha fatto letteralmente ogni cosa: a volte mi dà l'impressione di provere conclusioni assurde solo per il gusto di vedere se riesce a segnarle". Anche coach Ham ha avuto parole di ammirazione per il suo veterano: "Ogni sera, ogni volta che scende in campo infrange una nuova barriera".