Come gli capita ormai ad ogni occasione, LeBron James è il più vecchio tra i giocatori in campo nella sfida tra Lakers e Suns che vale la semifinale della nuova NBA Cup. Il capitano gialloviola, però, inizia la sua partita con un assist immaginifico per Taurean Prince e la conclude con i canestri che determinano il risultato nel tiratissimo finale punto a punto. Il tabellino personale di James a fine partita dice 31 punti, 8 rimbalzi, 11 assist e 5 palle rubate

GIOCA AL NUOVO NBA FANTASY DI SKY SPORT | CLICCA QUI