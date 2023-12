Sul campo di Cleveland è arrivata una sconfitta, ma si è trattato comunque di una serata speciale per Paolo Banchero e per tutta la franchigia. L'ala di Orlando ha infatti mandato a referto 42 punti, il suo massimo in carriera, e a ventun'anni è diventato il secondo giocatore più giovane nella storia dei Magic a segnare più di 40 punti. L'unico a precederlo è un signore con quattro anelli di campione NBA alle dita

Paolo Banchero ha compiuto 21 anni da poche settimane, nonostante la sconfitta per 121-111 subita dai Cavs, però, la nottata gli ha dato un altro motivo per festeggiare. I 42 punti segnati a Cleveland, tirando 16/26 dal campo e strappando anche 6 rimbalzi, gli sono infatti valsi il suo nuovo career high. In precedenza l'ex Duke era riuscito al massimo a mandare 33 punti a referto, come nella scorsa stagione contro Sacramento. Non solo, i 42 punti segnati a soli 21 anni lo rendono il secondo giocatore più giovane nella storia degli Orlando Magic a segnare più di 40 punti. L'unico precedente risale a oltre trent'anni fa, al 16 febbraio 1993, e porta un nome piuttosto prestigioso. Nella partita persa a Detroit 124-120, Shaquille O'Neal, allora ventenne (a dire la verità avrebbe compiuto anche lui 21 anni di lì a tre settimane) di punti ne segnava 46 (accompagnati da 21 rimbalzi). Banchero, quindi, ha appena iniziato la sua seconda stagione in NBA ma è già entrato nella storia di Orlando. Quanto a quel career high a quota 42, c'è da scommettere che verrà ritoccato nel proseguio della regular season.