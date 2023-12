Non si è mai tirato così bene da tre punti

Kevin Durant - 211 centimetri, forse qualcosa di più - sta tirando da tre punti con il 50% esatto in stagione, avendo realizzato la metà (44) degli 88 tiri dall'arco che si è preso fin qui. Ma non c'è solo lui: il suo compagno di squadra ai Suns Grayson Allen sta tirando il 46.8% (44/94), Jalen Brunson ai Knicks il 45.7% (63/138), sopra il 45% c'è anche Sam Hauser a Boston (57/126), mentre appena sotto - con la stessa percentuale, il 44.7% - si trovano Tyrese Haliburton (68/152), la superstar degli Indiana Pacers, e Duncan Robinson dei Miami Heat (55/123). Ma la lista di tiratori di volume con eccellenti percentuali è lunghissima, e se una volta la soglia del 40% al tiro da tre veniva indicata come quella dell'eccellenza, oggi sempre più giocatori la superano e spingono più in alto il dato che fotografa l'élite dei tiratori quando si parla di percentuali.