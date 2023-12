I Pelicans hanno sperato di conquistare la finale della NBA Cup, ma il loro sogno è durato poco. Ad annichilire le loro speranze ci ha pensato LeBron James, che a inizio del 2° quarto ha segnato tre triple consecutive nel giro di un minuto, invertendo l'inerzia della partita che fin lì vedeva New Orleans in vantaggio. Per la stella gialloviola alla fine i punti saranno 30 con 4/4 dalla lunga distanza nella larga vittoria per 133-89

