I Lakers vincono la NBA Cup, LeBron MVP del torneo

La prima NBA Cup della storia va ai Los Angeles Lakers, che vincono con merito dopo una partita controllata dal primo all’ultimo minuto tenendo sotto controllo l’attacco degli Indiana Pacers. Anthony Davis domina in entrambe le metà campo chiudendo con 41 punti e 20 rimbali, ma il premio di MVP del torneo va a LeBron James. Ai Pacers non basta la doppia doppia da 20 punti e 11 assist di Tyrese Haliburton e altri cinque giocatori in doppia cifra