Ci sono volte in cui le cifre finali di un giocatore non rendono giustizia alla sua prestazione, ma altre volte invece sì. La finale di Anthony Davis ricade nella seconda categoria, visto che basta citare il suo tabellino finale per rendersi conto della portata della sua prestazione: 41 punti (massimo stagionale, anche se non conterà per le statistiche della regular season), 20 rimbalzi, 5 assist, 4 stoppate, 16/24 al tiro e 9/13 ai liberi in 41 minuti di gioco, chiudendo con un plus-minus di +13 per spazzare via gli Indiana Pacers. AD ha dominato la finale in lungo e in largo, partendo fortissimo (13 punti e 8 rimbalzi già solo nel primo quarto) e superando anche un problema muscolare all’inguine nella ripresa, andando anche brevemente in panchina per farsi vedere prima di stringere i denti e tornare in campo per dare il suo contributo alla causa. Alla fine a spaccare in due la partita è stato un parziale di 13-0 a metà del quarto periodo nel quale ben 10 punti portano la sua firma (con tanto di "faccia brutta" mostrata agli avversari), mettendola anche sui due dati che hanno deciso la finale: la lotta sotto rimbalzo stravinta dai gialloviola (70-43) e quella nei punti in area (86-44), provocando anche l’uscita per falli di Myles Turner incapace di contenerlo nel pitturato. "Siamo i primi a vincerle questo trofeo. Sappiamo che non è quello vero, ma continuiamo a fare passi nella giusta direzione" ha detto dopo la premiazione, che ha visto andare il premio di MVP dell’intero torneo a LeBron James. "Indiana è una grande squadra con un super attacco, ma era mia responsabilità guidare i miei compagni nella metà campo difensiva. Ho detto loro di essere aggressivi sulla palla, io avrei coperto loro le spalle. Volevamo essere i primi a vincere, abbiamo giocato bene per tutto il torneo e mantenuto la nostra identità come squadra di pallacanestro".