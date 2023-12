Se il premio di MVP fosse stato dato solamente per la prestazione nella finale, certamente quel trofeo sarebbe stato di Anthony Davis. Ma visto che il Most Valuable Player premia il miglior giocatore lungo tutto l’arco del torneo, è stato molto semplice indicare in LeBron James il più meritevole del premio di MVP del primo In-Season Tournament della storia. Il Re, che ha chiuso la finale con 24 punti, 11 rimbalzi e 4 assist, ha tenuto un livello di gioco straordinario per tutte le 7 vittorie dei gialloviola nel torneo, togliendosi lo sfizio di aggiungere questo ennesimo trofeo alla sua già affollatissima bacheca di premi e riconoscimenti. "L’importante non è l’MVP, ma il modo in cui ci siamo trovati per vincere questo trofeo" ha detto James durante la premiazione. "I record verranno battuti, ma una cosa che non verrà mai battuta è chi ha vinto per primo. E noi siamo i primi campioni dell’In-Season Tournament, una cosa che nessuno potrà mai toglierci. È bellissimo farlo con una franchigia storica e con un gruppo di ragazzi divertenti, coinvolti e competitivi". James, che compirà 39 anni il prossimo 30 dicembre, è diventato il giocatore più anziano a vincere un trofeo di MVP nella storia della NBA, superando quello conquistato da Kareem Abdul-Jabbar a 38 anni e 54 giorni come MVP della finale del 1985. Ma la sua motivazione principale è stata quella di vincere il premio di 500.000 dollari per i suoi compagni più giovani: "La prima cosa che mi hanno chiesto dopo la partita è stata: 'Quand’è che riceviamo i soldi?'" ha detto ridendo. "Ho detto loro 'Non lo so', anche se in realtà qualcosa so".