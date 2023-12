Super Fontecchio contro OKC: 19 punti e 4 stoppate

Sempre senza Lauri Markkanen contro i Thunder Utah incappa nella terza sconfitta in fila, nonostante il miglior Fontecchio dell’anno. L’azzurro parte in quintetto e chiude con il suo season-high da 19 punti (15 nel solo primo tempo) tirando 7/11 dal campo e 3/6 da tre punti con 2/2 ai liberi. Per Simone anche 4 stoppate, 2 rimbalzi e un assist, rimanendo in campo appena 23 minuti