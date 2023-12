Zion Williamson firma il suo massimo stagionale da 36 punti e distrugge la miglior difesa della NBA, interrompendo la striscia di 6 successi in fila di Minnesota. Denver ritrova la vittoria ad Atlanta nonostante i 40 punti di Bogdanovic, Milwaukee ha bisogno di un supplementare per superare Chicago (41 di DeRozan). Dallas passa a Memphis con super Doncic nonostante i 41 punti di Jackson Jr., il miglior Fontecchio dell’anno (19 punti e 4 stoppate) non basta a Utah sul campo di OKC. Di seguito tutti i risultati