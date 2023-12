A fine 2° quarto della sfida con i Bulls, il centro dei Nuggets ha esagerato con le lamentele per un fallo che riteneva di aver subito da parte di Nikola Vucevic ed è stato espulso per "aver usato un linguaggio irriverente nei confronti dell'arbitro". Dopo la partita Nikola Jokic ha commentato: "Sono contento che non si giocasse in Serbia questa sera, sarebbe stato divertente vedere come avrebbero gestito la partita dopo la mia espulsione"

