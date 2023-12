Prima di esordire alle Olimpiadi di Parigi, la prossima estate Team USA scalderà i motori affronatando Sud Sudan e Germania alla O2 Arena. La squadra allenata da Steve Kerr passerà quindi anche da Londra nel percorso che dovrebbe portarla al riscatto dopo la deludente FIBA World Cup 2023 dello scorso settembre. L'appuntamento con quelle che si prospettano come sfide piene di stelle NBA è per il 20 e il 22 luglio 2024

Sui nomi che potrebbero comporre il roster di Team USA alle prossime Olimpiadi di Parigi 2024 si erano scatenate le prime voci già dopo la dolorosa eliminazione in semifinale ai Mondiali lo scorso settembre. Di certezze vere e proprie ancora non ce ne sono, anche se i big della NBA, a cominciare da LeBron James e Steph Curry, hanno già manifestato la loro disponibilità a vestire la maglia della nazionale. Ora, però, in attesa di sapere quante e quali stelle NBA prenderanno parte alla spedizione che avrà l'obbiettivo di riscattare la deludente esperienza maturata nelle Filippine, arriva un annuncio atteso da tempo: Team USA disputerà due amichevoli di preparazione ai giochi olimpici sul parquet della O2 Arena di Londra. Gli avversari saranno il Sud Sudan, tra le sorprese più esaltanti dell'ultima FIBA World Cup, e i campioni del mondo in carica della Germania. Le date sono quelle del 20 e 22 luglio 2024, per due occasioni più uniche che rare di vedere in azione su questa sponda dell'Atlantico i più grandi giocatori di basket del pianeta.