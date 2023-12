Le cifre della serata di Klay Thompson dicono 2/10 al tiro e 7 punti (con 1/8 da tre, la specialità della casa), ma le cifre non dicono mai tutto. Quello che non dicono è che negli ultimi 6'19" della sconfitta degli Warriors contro i Suns Thompson è rimasto seduto, richiamato in panchina da coach Kerr e non più reinserito. "Strano", il primo commento del veterano di Golden State, che è stato visto urlare (a se stesso) visibilmente infuriato durante un time-out del quarto quarto, prima di gettare a terra con forza un paio di asciugamani. Strano ma "meritato", però - e sono parole dello stesso Thompson. "Ho giocato da schifo, meritavo di essere messo in panchina", ha ammesso. Non l'unico "punito" da coach Kerr: "Ho fatto lo stesso con Wiggins e Looney - dice l'allenatore dei californiani - ma capisco che lui sia deluso. Questa è la NBA: certe sere non è proprio facile". "Certo che sono frustrato - le parole di Thompson nel post-partita - ma pensate che tutto questo finirà per abbattermi? Sono uno che ama competere, pochi amano la sfida come me. Ma quest'anno, in questa ventina di partite, fin qui non ho proprio trovato ritmo".