Giannis Antetokounmpo pare non aver mandato giù la sconfitta in semifinale di NBA Cup patita meno di una settimana fa per mano dei Pacers, e alla prima occasione possibile si è preso la sua rivincita. Nella vittoria della notte per 140-126, il greco ha mandato a referto il suo career high con 64 punti, battendo anche il record di franchigia che durava dal novembre 2006 (57 di Michael Redd contro Utah)

