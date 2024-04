Parata di ex stelle del Barcellona - ora riunite all'Inter Miami - per gara-4 dei playoff NBA tra Heat e Celtics. Al Kaseya Center si sono presentati Messi, Suarez, Busquets e Jordi Alba, per tifare Herro e compagni nella difficile sfida contro Boston

Con l'arrivo a dicembre 2023 di Luis Suarez l'Inter Miami è diventato ancora di più una succursale di ex stelle del Barcellona. L'attaccante uruguaiano in Florida ha infatti ritrovato i suoi vecchi compagni Leo Messi, Sergio Busquest e Jordi Alba, con i quali sta guidando la squadra al primo posto della Eastern Conference della MLS. Il legame tra la squadra di calcio della città e quella di basket è sempre stato forte, e i quattro si sono presentati insieme al Kaseya Center per gara-4 tra Heat e Celtics, persa dai padroni di casa 102-88, con Miami ora sotto 3-1 nella serie. A pesare per gli Heat l'assenza della loro stella Jimmy Butler, a sua volta super appassionato di calcio e grande amico di Neymar.