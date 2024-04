La serie di playoff di D’Angelo Russell contro i Denver Nuggets è stata un microcosmo della sua stagione e per certi versi della sua intera carriera: disastroso in gara-1 con 6/20 al tiro; solidissimo in gara-2 con 7/11 da tre punti; impresentabile in gara-3 con 0 punti in 24 minuti e 0/7 al tiro, sembrando disinteressato ai destini della squadra mentre i compagni di squadra erano raccolti in un timeout; di nuovo imprescindibile in gara-4 con 21 punti in 41 minuti e infine poco incisivo in gara-5 complice un 2/10 da tre punti. Tutto e il contrario di tutto, spesso nella stessa partita o nello stesso quarto, per uno dei giocatori più enigmatici di tutta la NBA. Eppure per certi versi questa è stata la sua stagione più solida in carriera, tirando col 41.5% da tre punti e con un rapporto assist-palle perse di 3.08, dato più alto della carriera. "Una grande stagione da parte di D’Angelo, detto umilmente" ha commentato in conferenza stampa parlando di se stesso in terza persona. "Ho attraversato alti e bassi senza mai farmi intaccare. Quando guardo il mio cellulare vedo parenti e amici che dicono di essere orgogliosi di me. Non mi serve nient’altro".