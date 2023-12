L'impressione è che Golden State abbia tutta l'intenzione di provare a recuperare Draymond Green dopo un inizio di stagione complicatissimo, e anche il giocatore sembra intenzionato a rimettersi in carreggiata. Cosa succederebbe, però, nel caso in cui le strade degli Warriors e di Green finissero per separarsi? "Bleacher Report" ha provato a immaginare cinque destinazioni possibili per il veterano dei Dubs

