La superstar dei Timberwolves è stanco di sentirsi paragonare al leggendario n°23 dei Bulls: "Perché lui è il più forte di sempre, e io sono ancora lontano da quel livello". Ma certo la fiducia in sé non gli manca

Anthony Edwards è stufo di sentirsi paragonare a Michael Jordan. Potrebbe sembrare il sogno di qualsiasi giocatore di pallacanestro, ma diventa presto anche una enorme responsabilità e un peso non da poco. "Voglio che la gente la finisca di paragonarmi a lui, perché Michael è il più forte giocatore di sempre e io sono ancora lontanissimo da quel livello", ha dichiarato la superstar di Minnesota a "Complex". Solo che poi, a una domanda sulle possibilità di Michael Jordan di poterlo fermare nella pallacanestro di oggi, Edwards ha risposto convinto: "No, non c'è modo che possa fermarmi". La sua stagione oggi sta attirando l'attenzione di tutti perché i suoi T'Wolves finalmente stanno vincendo, e sfoggiano il miglior record di lega (18-5) insieme ai Boston Celtics. Hanno anche la miglior difesa della lega, e in molti vedono il risultato in correlazione diretta ai progressi fatti da Edwards nella metà campo dietro (oltre alla presenza delle due torri, Towns e Gobert).