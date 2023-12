Presentarsi in casa dei campioni NBA in carica e chiudere la via verso il canestro. Chet Holmgren può aggiungere un'altra impresa alla sua già incredibile annata da rookie, perché nella vittoria in trasferta dei Thunder per 118-117 il lungo di OKC piazza un record stagionale di 9 stoppate, sfiorando la clamorosa tripla doppia con 17 punti e 11 rimbalzi. Contro Chet non si passa e tra le sue vittime di serata c'è anche Nikola Jokic

