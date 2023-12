Saper segnare senza dover mettere palla per terra è una qualità che possiedono in pochi, anche in una lega piena di talenti come la NBA. Si tratta di giocatori estremamente preziosi perché riescono a far lievitare il tabellino, personale e di squadra, senza monopolizzare la manovra offensiva. Ecco chi sono i maestri della specialità in questa stagione

LA NOTTE FOLLE DI KEEGAN MURRAY, 47 PUNTI CON 12 TRIPLE | LEGGI L'ARTICOLO