NBA

Milwaukee è 9-0 quando Lillard segna almeno 30 punti (e ne fa 39 contro Houston). Boston contro Orlando centra la 14^ vittoria interna su 14, Thompson e Wiggins guidano Golden State in una rara serata storta di Curry, Phoenix vince in rimonta contro Washington e New Orleans passeggia a San Antonio STEPH CURRY NON SEGNA UNA TRIPLA DOPO 268 GARE IN FILA