Oggi che gli ultimi 5 MVP NBA non sono nati negli Stati Uniti, oggi che quasi un terzo dei giocatori della lega hanno una provenienza internazionale, e i vari Jokic, Antetokounmpo e Doncic sono ormai star globali super affermate, il quotidiano sportivo spagnolo "El Mundo Deportivo" ha voluto stilare la propria top 10 dei migliori giocatori internazionali mai approdati in NBA (anche se 6 di questi 10 sono anche stati scelti al Draft). Ecco chi sono e cos'hanno vinto in tutto il mondo