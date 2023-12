Non che Lou Williams sia mai stato tipo da farsi problemi con uscite spavalde, buon ultima quella in cui sosteneva che i suoi Clippers avrebbero vinto il titolo nel 2020 se non si fosse giocato nella "bolla di Orlando", ma la sua ultima dichiarazione tocca un vero e proprio intoccabile. Ospite del podcast "Run It Back", Williams ha infatti chiamato in causa niente meno che LeBron James e la sua possibile partecipazione allo Salm Dunk Contest durante il prossimo All-Star Game. "Al diavolo! LeBron, per una volta facci un regalo" ha detto l'ex Sixers e Hawks, "Ormai hai già 40 anni [James ne compirà 39 il prossimo 30 dicembre], non ci aspettiamo che tu vinca. Facci solo divertire come hai fatto all'In-Season Tournament. Iscriviti alla gara delle schiacciate, in modo che le immagini della tua performance rimangano ai posteri come con Michael Jordan e tutti gli altri. Fallo!". Un altro ex NBA come Chandler Parsons, anche lui ospite del podcast, ha quindi aggiunto: "Alla sua età, vincere la gara delle schiacciate potrebbe essere la cosa più incredibile e pazza di tutta la sua carriera".