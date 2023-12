NBA

Ritorno in campo da favola per Ja Morant, che trascina Memphis al successo a New Orleans con 34 punti e il canestro decisivo sulla sirena. A San Francisco arriva una vittoria all'overtime importantissima per Golden State su Boston, con protagonista Steph Curry. Milwaukee batte San Antonio con il miglior Lillard della stagione, ai Suns a Portland non basta un super Durant