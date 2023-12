Durante una regular season lunga come quella della NBA, è difficile che una singola partita sia una "must win" , a maggior ragione se siamo solamente a dicembre. Ma il momento dei Los Angeles Lakers è talmente delicato da aver portato Anthony Davis ad alzare i toni , indicando nella prossima partita una gara da vincere per forza. "La stagione NBA è così: ci sono degli alti e poi ci sono dei bassi. Ora noi siamo in un momento giù " ha detto dopo la sconfitta sul campo dei Minnesota Timberwolves, la quinta nelle ultime sei gare disputate a seguito della vittoria nell’In-Season Tournament. E forse è proprio nel fatto che i Lakers fino a questo momento hanno dato il loro meglio solo nelle partite a eliminazione diretta (7-0 il loro record per conquistare il torneo di metà stagione) ha spinto Davis a indicare nella prossima trasferta a Oklahoma City una gara da vincere. "Dobbiamo solo continuare a combattere e a giocare duro. Dobbiamo mostrare un po’ di impegno e di energia, trattando la partita di sabato come una 'must win '".

Lakers a caccia di una rotazione stabile prima di Natale

I gialloviola hanno dovuto affrontare la partita di Minneapolis senza Gabe Vincent (il cui rientro dovrebbe essere imminente) e senza LeBron James, a cui è stato risparmiato il back-to-back in trasferta dopo la sconfitta rimediata a Chicago. Con tutti i giocatori a disposizione, anche Davis si aspetta che la rotazione raggiunga una forma definitiva, anche per dare delle indicazioni chiare ai giocatori che sono dentro e sono fuori dai piani di coach Darvin Ham. "Stiamo ancora cercando di capire chi gioca e chi non gioca in termini di rotazione. Alcune partite ci sono Jaxson Hayes e Christian Wood, altre no. Ma dobbiamo stringere i denti e trovare dei modi per vincere le partite: dopo 30 partite non è semplice trovare un’identità, ma sappiamo che tipo di squadra possiamo essere e abbiamo dimostrato di potercela fare. Ma abbiamo mostrato anche che se non facciamo le cose che dobbiamo fare per avere successo, continueremo ad avere questo tipo di record, cioè perdente". L’appuntamento è fissato per la notte italiana tra sabato e domenica a casa di Shai Gilgeous-Alexander e della seconda miglior squadra della Western Conference, in modo da non arrivare al super appuntamento di Natale contro i Boston Celtics (ore 23 in diretta su Sky Sport Uno e su NOW con il commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina) con una striscia di risultati perdenti ancora aperta.