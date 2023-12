Non è una gara che valga alcun premio concreto, non porta punti nella corsa all'MVP, ma la classifica dei giocatori più popolari sui social è ormai da anni indice di quali siano i protagonisti più in vista della NBA. La prima parte della stagione 2023-24 ha segnato l'ingresso di diversi volti nuovi, alcuni appena arrivati nella lega, altri che hanno compiuto il passo decisivo verso lo status di superstar, e la top 10 dei più "cliccati" regala conferme e sorprese