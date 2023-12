NBA Saturdays: Clippers-Celtics alle 21.30 su Sky

Una è la squadra migliore della NBA, i Boston Celtics - 21 vittorie, 6 sole sconfitte, solo i Minnesota Timberwolves come loro. L'altra è la squadra più "calda" dell'intera lega, i Clippers, reduci sì da una sconfitta (sul campo dei Thunder) ma sempre vincitori nelle 9 precedenti gare. Ecco perché non è esagerato penare che Boston Celtics-L.A. Clippers potrebbe anche essere un'anteprima di un'ipotetica finale NBA, perché le due squadre hanno (giustamente) ambizioni importanti. Boston dovrà fare a meno di Kristaps Porzingis, alle prese con una distorsione alla caviglia, ma oltre alla solita coppia Tatum-Brown nelle ultime settimane può contare su un Derrick White in forma fenomenale. I Clippers, da parte loro, sembrano aver trovato gli equilibri giusti con il quintetto Harden-Mann-George-Leonard-Zubac che prevede Russell Westbrook in uscita dalla panchina. Due squadre che sono nella top 10 NBA sia per l'efficienza dei loro attacchi (5° i Celtics, 8° i Clippers) che per quella delle loro difese (ancora 5° i Celtics, 9° i Clippers): insomma, due squadre di vertice non solo perché lo dice il loro record ma perché così confermano anche le statistiche un po' più raffinate. E sul campo della Crypto.com Arena lo "star power" sicuramente non manca, con tante superstar da gustarsi in prima serata su Sky Sport Uno, su Sky Sport NBA e su NOW con il commento di Alessandro Mamoli e Matteo Soragna.