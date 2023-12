Non basta Brunson: Milwaukee domina a New York

Giannis Antetokounmpo segna 28 punti e guida altri quattro giocatori dei Bucks sopra i 19 punti a una vittoria mai in discussione, con i Knicks in vantaggio una sola volta (sul 7-6) in tutta la gara. Per la terza volta in tre gare (tutte e tre vinte da Milwaukee) la squadra di coach Griffin tira benissimo da tre, chiudendo con il 50% su 32 tentativi dall'arco. Ai Knicks non bastano i 36 in tre quarti di Brunson